London (Ontario), den 1. Juni 2021 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB/XETRA: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass der leitende Prüfarzt Dr. Piotr Witkowski und das Team an klinischen Prüfärzten für die klinische Phase-I/II-Studie über Typ-1-Diabetes in den USA neue Daten und Beobachtungen von der laufenden Studie in einer Präsentation beim bevorstehenden American Transplant Congress (der "ATC") Virtual Connect von 4. bis 9. Juni 2021 vorstellen werden.

Die Live-Präsentation mit dem Titel "Islet Allotransplantation Into the Pre-Vascularized Sernova Cell PouchTM Device - Preliminary Results from University of Chicago" wird den Teilnehmern der Konferenz am Samstag, den 5. Juni 2021, um 18:30 Uhr ET zur Verfügung stehen.

Über das von Sernova entwickelte Cell Pouch-System

Die Cell Pouch, als Teil des Cell Pouch-Systems, ist eine neuartige, proprietäre, skalierbare und implantierbare Makroverkapselungsgerätelösung, die für das langfristige Überleben und die Funktion von therapeutischen Zellen entwickelt wurde. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sich nach der Implantation mit dem Gewebe verbindet und äußerst vaskularisierte Gewebekammern für die Transplantation und Funktion von therapeutischen Zellen bildet, die dann Proteine bzw. Hormone freisetzen, die zur Behandlung der jeweiligen Erkrankung erforderlich sind.

In klein- und großformatigen Tiermodellen zu Diabetes konnte die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Cell Pouch zur Verabreichung von therapeutischen Zellen bestätigt werden. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass das Gerät beim Menschen ein biologisch kompatibles Umfeld für insulinproduzierende Zellen schafft.

ÜBER DEN AMERICAN TRANSPLANT CONGRESS

Der American Transplant Congress (der "ATC") ist der gemeinsame jährliche Kongress der American Society of Transplant Surgeons (die "ASTS") und der American Society of Transplantation (die "AST"). Der ATC bietet ein Forum für den Austausch neuer wissenschaftlicher und klinischer Informationen, die für die Transplantation von soliden Organen und Geweben relevant sind, und bringt Transplantationsärzte, Wissenschaftler, Krankenpfleger, Personal für die Organbeschaffung, Apotheker, Vertreter anderer Gesundheitsberufe sowie andere Transplantationsexperten zusammen.

Das Bildungsangebot bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die neuesten Fortschritte in der Forschung zu informieren und fördert den Austausch von Ideen und Praxis auf dem Gebiet der Transplantation solider Organe und Gewebe. Der ATC ist ein jährlich stattfindender Kongress, an dem über 5.000 Transplantationsexperten teilnehmen, um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu präsentieren, die alle Organtypen umfassen und einen Einblick in die Zukunft des Fachgebiets und der Patientenversorgung bieten.

ÜBER DEN ATC 2021 VIRTUAL CONNECT

Der ATC 2021 Virtual Connect ist das neue, verbesserte virtuelle Meeting des ATC für Transplantationsexperten, welches vom 4. bis 9. Juni 2021 stattfindet. Das diesjährige rein virtuelle Format bietet ein solides Programm mit neuen wissenschaftlichen und klinischen Informationen, Diskussionen über Pflege und Management sowie sozioökonomische, ethische und regulatorische Themen, die für die Organ- und Gewebetransplantation relevant sind. Das diesjährige Programm wird auch neue COVID-19-Inhalte umfassen, die für den Bereich der Transplantation relevant sind.

Über Sernova

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen (d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations:

Sernova Corp.

Tel: (519) 858-5126

mailto:investorrelations@sernova.com

http://www.sernova.com/

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Aussichten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell für" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten" oder "sollten" verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs, einschließlich derer, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens, die unter www.sedar.com abrufbar sind, zu Rate ziehen, um weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58713Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58713&tr=1



