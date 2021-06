In unserem Tool-Tipp zeigen wir euch eine App, die eure Bildschirmzeit grafisch aufbereitet und in hübschen Mustern darstellt. Das mildert vielleicht den Schock, wenn ihr eure wöchentliche Screentime erfahrt. Ja ja, das Smartphone - ohne wären die meisten von uns heutzutage wohl aufgeschmissen. Es ist ja auch wirklich praktisch, Fotoapparat, MP3-Player, Internetzugang und vieles mehr in einem einzigen Gerät vereint zu haben. Gleichzeitig erschrecken viele dann aber doch, wenn sie ihre wöchentliche Bildschirmzeit sehen. Wellpaper zeigt euch, wie viel Zeit ihr mit euren Apps verbringt Statistik-Nerds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...