AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.222,75 +0,73% +13,18% Euro-Stoxx-50 4.090,22 +1,26% +15,13% Stoxx-50 3.475,56 +1,06% +11,82% DAX 15.650,33 +1,49% +14,08% FTSE 7.101,15 +1,12% +8,70% CAC 6.502,99 +0,87% +17,14% Nikkei-225 28.814,34 -0,16% +4,99% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,01% +0,07

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,17 66,91 +2,8% 1,85 +27,6% Brent/ICE 70,70 69,32 +2,0% 1,38 +37,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,62 1.908,18 -0,1% -2,56 +0,4% Silber (Spot) 28,21 28,08 +0,5% +0,14 +6,9% Platin (Spot) 1.181,00 1.190,35 -0,8% -9,35 +10,3% Kupfer-Future 4,65 4,68 -0,6% -0,03 +32,0%

Brentöl wird erstmals seit Mai 2019 über der Marke von 70 USD gehandelt. Die Opec berät am Dienstag über ihre künftige Förderung.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zwar hält die Debatte um steigende Inflationswerte und die drohende Möglichkeit geldpolitischer Straffungen an, doch seien Anleger zuversichtlicher, dass diese noch eine Weile auf sich warten ließen, heißt es im Handel. Angeheizt könnte die Diskussion von den anstehenden Konjunkturdaten werden. Neben der Revision der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Mai warten Investoren vor allem auf den ISM-Index zum verarbeitendes Gewerbe ebenfalls im Mai. Der Haushaltsentwurf von US-Präsident Joe Biden über 6 Billionen US-Dollar könnte trotz der inflationstreibenden Wirkung den Aktienmarkt weiter befeuern. Die Bewertungen fielen hoch aus und Rücksetzer seien im dritten Quartal zu befürchten, heißt es. Marktteilnehmer rechnen aber nicht mit einem dramatischen Ausverkauf. Dies gelte allerdings nicht für den Technologiesektor, hier zeigen sich Marktteilnehmer wegen der hohen Bewertungen besorgt.

Die beiden Beteiligungsgesellschaften KKR & Co und Clayton Dubilier & Rice stehen kurz vor der Übernahme des Cloudanbieters Cloudera. Die Cloudera Inc wird an der Börse mit knapp 4 Milliarden US-Dollar bewertet. Vorbörslich schnellt der Kurs um 22,4 Prozent in die Höhe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,5 1. Veröff.: 61,5 zuvor: 60,5 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 60,5 Punkte zuvor: 60,7 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Auf Rallykurs liegen die Börsen am Mittag. Der DAX hat das ehemalige Rekordhoch um ein knappes halbes Prozent hinter sich gelassen. Der Beginn des neuen Monats lasse frisches Geld an die Börsen fließen, sagen Marktteilnehmer. Unterstützung kommt auch von den Konjunkturdaten: So ist der europäische Einkaufsmanagerindex in der Zweitlesung auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Alle großen Branchenindex liegen mehr oder weniger stark im Plus. Gesucht sind aber vor allem konjunkturzyklische Aktien und da eben besonders auch die Titel, die von einer höheren Inflation profitieren. Angeführt wird der Aufschwung in Europa von den rohstoffnahen Basic Resources, deren Stoxx-Branchenindex 3,2 Prozent gewinnt. Der Index der Öl- und Gasaktien steigt um 2,2 Prozent. Dazwischen geschoben hat sich noch der Index der Auto-Aktien mit 2,4 Prozent Plus. Kurstreiber bei VW sind Aussagen von Technikvorstand Thomas Schmall, der über einen Börsengang für das Batteriegeschäft nachdenkt. "Das wäre fantastisch, vor allem die ESG-Investoren würden nahezu jeden Preis zahlen, um da dabei zu sein", sagt ein Händler mit Blick auf das ökologische Modethema. Renault und Stellantis laufen mit 1,7 Prozent Plus und 1,1 Prozent etwas hinterher. TLG Immobilien zeichnet eine Kapitalerhöhung der WCM vollständig und erhöht dadurch ihre Beteiligung auf rund 94,94 Prozent. TLG legen um 0,4 Prozent zu, bei WCM geht es um 4,2 Prozent aufwärts. Gefallen finden die Jahreszahlen der österreichischen Zumtobel, die Aktie steigt um 4,5 Prozent. Der Kurs des niederländischen Wettbewerbers Signify gewinnt 3,3 Prozent. Oerlikon übernimmt den französischen Beschichtungsexperten Coeurdor. Oerlikon steigen um 1,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:05 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,2220 -0,06% 1,2232 1,2229 +0,1% EUR/JPY 133,93 -0,05% 133,96 133,81 +6,2% EUR/CHF 1,0993 +0,01% 1,0990 1,0990 +1,7% EUR/GBP 0,8619 +0,16% 0,8596 0,8604 -3,5% USD/JPY 109,59 +0,01% 109,51 109,42 +6,1% GBP/USD 1,4177 -0,22% 1,4230 1,4213 +3,7% USD/CNH (Offshore) 6,3835 +0,17% 6,3766 6,3708 -1,8% Bitcoin BTC/USD 36.384,01 -1,36% 37.091,26 36.836,04 +25,2%

Der australische Dollar gab im Anschluss an die Zinsentscheidung seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar weitgehend ab. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die RBA wohl nicht so optimistisch hinsichtlich der Aussichten klang, wie allgemein erhofft, hieß es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Erneut keine einheitliche Tendenz zeigte sich an den Aktienmärkten. Während es in Tokio leicht abwärts ging, legte der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel deutlicher zu. Auch in Seoul schloss der Kospi mit Aufschlägen. Der Schanghai-Composite drehte im späten Handel noch ins Plus. In Sydney, wo es für den S&P/ASX um 0,3 Prozent nach unten ging, waren die Blicke auf die Zinsentscheidung der Notenbank gerichtet. Wie erwartet wurden die Zinsen bestätigt. Der Schanghai-Composite gewann nach anfänglichen Verlusten 0,3 Prozent. Die Marktreaktion auf die Änderung der chinesischen Familienpolitik wird laut IG genau beobachtet werden. Für keinen Impuls sorgte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. In Hongkong sprachen Marktteilnehmer trotz der Gewinne von einer insgesamt abwartenden Haltung im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten. Tokio verzeichnete den zweiten Handelstag in Folge Abgaben. Marktteilnehmer verwiesen erneut auf die bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Corona-Neuinfektionen. Die japanische Regierung hatte zuletzt den Notstand für viele Regionen verlängert. Unter Druck standen vor allem Stahl- und Pharmawerte. Dagegen legten die Autowerte kräftig zu. Stützend wirkten gute Absatzzahlen aus Japan. In Australien gehörten vor allem die Finanz- und Gesundheitswerte zu den Verlierern. Die Aktien von Rohstoff- und Energieunternehmen legten dagegen mit steigenden Rohstoffpreisen zu.

CREDIT

Leicht eingeengt zeigen sich die Risikoprämien der Credits. Mit dem Start in den neuen Monat nehme auch die Aktivität am Primärmarkt zu, daneben beginne in Großbritannien und den USA die Handelswoche gerade erst nach dem Börsenfeiertag am Montag, heißt es zum Umfeld. Die weiter meist stark hereinkommenden Konjunkturindikatoren stimmten optimistisch. Die Analysten von DBRS Morningstar lenken den Blick derweil auf das Thema ESG auch für den Kreditmarkt. Das Einhalten der ESG-Faktoren dürfte langfristig positiv auf das jeweilige Kreditrisiko wirken, kurzfristig könnte es zunächst jedoch Kosten verursachen. Zudem seien sie relativ unkorreliert mit dem Kreditrisko und bedeuteten eine zusätzliche Risiko-Dimension, die gemanagt werden müsse.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lufthansa will Staatshilfen "so rasch wie möglich" zurückzahlen

Die Deutsche Lufthansa will die staatlichen Stabilisierungshilfen, die die Fluggesellschaft im vergangenen Jahr im Rahmen der Corona-Krise erhielt, "so rasch wie möglich" zurückzahlen. Der Konzern wolle sich lieber wieder am Kapitalmarkt finanzieren, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das ist viel günstiger", so Hohmeister, der im Vorstand für alle Passagierairlines zuständig ist.

Fitch bestätigt Bayer-Bewertung mit BBB+ und stabilen Ausblick

Fitch Ratings hat die Kreditwürdigkeit von Bayer mit der Bewertung BBB+ und den stabilen Ausblick bestätigt. Die Ratingagentur erwartet weitere Fortschritte bei der Restrukturierung und damit einhergehend größeren finanziellen Spielraum für den Pharma- und Agrarkonzern im Rahmen dieser Bonitätseinstufung.

Deutsche-Wohnen-CEO wirbt auf HV für Zusammengehen mit Vonovia

Deutsche-Wohnen-CEO Michael Zahn wirbt für den geplanten Zusammenschluss mit der Vonovia SE zum größten Wohnimmobilienkonzern Europas. "Das Vonovia-Angebot reflektiert die erfolgreiche Entwicklung und den Wert des Unternehmens", sagte Zahn. "Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Wohnen unterstützen ausdrücklich das Angebot."

Fraport plant kein weiteres Stellenabbauprogramm

