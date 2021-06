Der Ölpreis der Sorte Brent steigt heute auf über 70 Dollar pro Barrel und schickt sich an sogar den Hochpunkt aus dem März zu attackieren. Die OPEC+-Allianz lässt im Vorfeld des Treffens zur Produktionspolitik eine weitere Verknappung des globalen Ölbestands offen. Die Öl-Futures in New York stiegen heute Vormittag um fast 2 % an. Der deutliche Angebotsüberhang man könnte sogar von Ölschwemme sprechen, die sich während der Pandemie aufgebaut haben, sind mittlerweile verschwunden und die Lagerbestände ...

