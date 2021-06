München (ots) -- Online-Übertragung der Preisverleihung des Europäischen Erfinderpreises findet am Donnerstag, 17. Juni 2021, ab 19.00 Uhr auf inventoraward.org statt- Die Öffentlichkeit kann ihren favorisierten Erfinder online wählen; Abstimmung über den Publikumspreis unter https://popular-prize.epo.org- ETH-Forscher Wendelin Stark und Robert Grass unter den Finalisten- Die Preisträger werden im Laufe der Veranstaltung bekannt gegebenMünchen (ots) - Das Europäische Patentamt (EPA) veranstaltet am Donnerstag, den 17. Juni, die erste virtuelle Ausgabe der Verleihung des Europäischen Erfinderpreises. Zuschauer können die Preisverleihung auf inventoraward.org verfolgen. Das Event bietet einem breiten Publikum die Möglichkeit, herausragende Erfinder und Erfinderinnen aus Europa und der ganzen Welt kennenzulernen, die geniale Lösungen für einige der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit gefunden haben. Die 15 Finalisten haben in verschiedensten Bereichen bedeutende Fortschritte erzielt - von Diagnostik und Ultraschallbildgebung über Biometrie, nachhaltige Kunststoffproduktion bis hin zum Schutz von Seevögeln.Die Preise werden in den fünf Kategorien Industrie, Forschung, KMU, Nicht-EPO-Staaten und Lebenswerk vergeben. Zudem wird der Gewinner des Publikumspreises ausgezeichnet, der von der Öffentlichkeit gewählt wird. Die digitale Preisverleihung erzählt mit Videos, Interviews sowie Augmented-Reality-Elementen die Geschichten der Erfinder und Erfinderteams, die mit Kreativität, harter Arbeit und Ausdauer Hindernisse überwunden und die Grenzen des Möglichen verschoben haben, um das Leben der Menschen zu verbessern.Öffentliche Abstimmung für den Publikumspreis eröffnetDie Öffentlichkeit ist eingeladen, über ihren Favoriten unter den Finalisten für den Europäischen Erfinderpreis 2021 abzustimmen, zu denen auch Wendelin Stark und Robert Grass gehören, die zusammen an der ETH-Zürich forschen und für grosse Fortschritte bei Datenspeichern auf DNA-Basis gesorgt haben. Die Stimmabgabe ist für jeden offen und kann bis zum 17. Juni jederzeit unter popular-prize.epo.org erfolgen. Der Gewinner wird im Laufe der Preisverleihung bekannt gegeben werden.Pressekontakt:Shepard Fox CommunicationsAxel SchafmeisterTel. +41 44 252 0708Mobil: +41 78 714 8010axel.schafmeister@shepard-fox.comOriginal-Content von: Europäisches Patentamt (EPA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062023/100871846