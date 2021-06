Der DAX startet stürmisch in den sonnigen Juni und erklimmt am Vormittag mit rund 15.640 Punkten ein neues Allzeithoch. Vor allem die zyklischen Automobilwerte können dem Leitindex Auftrieb verleihen. Für Aufmerksamkeit bei Aktionären sorgen indes auch einige Hauptversammlungen: So laden unter anderem der DAX-Konzern Deutsche Wohnen sowie das MDAX-Unternehmen Fraport heute zur virtuellen Aktionärsversammlung. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. SAP (WKN 716460) Umsatzspitzenreiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...