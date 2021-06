Thunder Bay, Ontario, Kanada, 1. Juni 2021: White Metal Resources Corp. (TSXV: WHM) (FWB: CGK1) (OTCMKTS: TNMLF) ("White Metal" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die laufenden Forschungen des Unternehmens historische Schlagbohrungsergebnisse von 27,0 m mit 1,47% Cu und 11,7 g/t Ag auf dem Zielgebiet Epunguwe rund 5 km nord-nordwestlich des nördlichen Endes der Cu-Ag-Lagerstätte Okohongo im Nordwesten von Namibia ergab. Einzelheiten zu den historischen Bohrergebnissen auf dem Zielgebiet Epunguwe finden sich in Tabelle 1.

Die historischen Berichte beschreiben das Zielgebiet Epunguwe als nordwestlich verlaufendes, grob drei Kilometer mal einen halben Kilometer großes Gebiet mit geochemischen Bodenanomalien sowie Kupfermineralisierung an der Oberfläche und in Gräben entlang einer bedeutsamen synsedimentären, basinalen Abschiebung. Die Mineralisierung wird als strukturkontrolliert beschrieben und dass sie in Konglomeraten (Sandsteinen) der basalen Nosib-Gruppe an oder in der Nähe des Kontakts mit überlagerndem Gestein der Ombombo-Untergruppe liegt; Schluffstein der Lower Omao Formation und Dolomit der Lower Omao Formation beherbergen ebenfalls Mineralisierung (INV Metals Inc. Report, 2. März 2012, bei SEDAR archiviert). Soweit das Unternehmen weiß, fanden auf diesem Gebiet seit 2012 keine Arbeiten statt.

Tabelle 1. Zusammenfassung der historischen Bohrergebnisse aus dem Zielgebiet Epunguwe, EPL 7071, Namibia.

*Bohrloch von (m) bis (m) **Mächtigkeit (m) Cu (%) Ag (g/t) Länge (m) TCD-019 19,00 41,60 22,60 0,34 3,2 65,10 inklusive 19,90 31,40 11,50 0,49 4,7 Und 55,80 65,10 9,30 1,64 122,6 inklusive 55,80 61,80 6,00 2,23 171,4 TCD-021 10,00 42,00 32,00 0,14 2,0 81,34 inklusive 22,00 26,60 4,60 0,37 5,4 und 59,90 78,20 18,30 0,72 13,6 inklusive 61,00 65,30 4,30 1,84 37,9 TCD-023 107,30 123,50 16,20 0,35 175,80 inklusive 107,30 108,30 1,00 1,89 17,1 TCP-002 0,00 27,00 27,00 1,47 11,7 45,00 inklusive 0,00 21,00 21,00 1,76 14,1 inklusive 0,00 8,00 8,00 2,80 18,9 KAP-130 0,00 20,00 20,00 0,94 14,1 75,00 inklusive 1,00 9,00 8,00 1,58 30,0

*TCD = Diamantbohrer; TCP = Schlagbohrer; KAP = Schlagbohrer

**Bohrlochabschnitte werden nicht als wahre Mächtigkeiten angesehen, sondern als Kernlängen behandelt.

Michael Stares, President & CEO des Unternehmens, sagte: "Ich freue mich sehr, diese zusätzlichen Daten und Informationen des Kupfer-Silber-Projekts Okohongo bekanntgeben zu können. Ich bin mir jetzt noch sicherer, dass es noch genug Raum gibt, zu wachsen und weitere Ressourcen auf dem Konzessionsgebiet zu finden. Auch wenn nördlich der Kupfer-Silber-Lagerstätte Okohongo nur wenig historische Bohrungen stattfanden, haben diese schichtgebundenen Kupfersysteme in Sediment die Tendenz, an- und abzuschwellen. Von den historischen Daten weiß man, dass es in dem Gebiet des Zielgebiets Epunguwe eine 3 km mal 0,5 km breite geochemische Anomalie in Boden gibt, was mich zu dem Gedanken bringt, dass es immer noch jede Menge Potenzial gibt, mehr Kupfer-Silber-Mineralisierung zu finden. Ich sollte hinzufügen, dass sich White Metal weiterhin darauf konzentrieren wird, das Goldkonzessionsgebiet Tower Stock Gold in Ontario, Kanada, voranzubringen, dass aber das Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Okohongo noch immer eins unserer Haupt-Assets ist."

Früher zog Kupfermineralisierung im Zielgebiet Epunguwe seit den 1970ern die Aufmerksamkeit von Explorationsgruppen auf sich. Zu den früheren Arbeiten gehören General Minings Bodenvermessungen aus den 1970ern, Bohrungen durch Mount Isa Mining ("MIM") Ende der 1990er (Bohrlöcher der KAP-Serie) und Kartierung, Beprobung, Geophysik und Bohrungen (Bohrlöcher der TC-Serie) durch Teck ungefähr 2006-2007. Das Hauptziel der Oberflächenarbeiten und historischen Bohrungen auf dem Zielgebiet Epunguwe war die Erweiterung in Fallrichtung der Kupfer-Silber-Mineralisierung in Gräben, die den Kontakt zwischen der Nosib-Gruppe und der Ombombo-Untergruppe überspannen (INV Metals Inc. Report, 21. März 2012, bei SEDAR archiviert).

Kupfermineralisierung auf dem Zielgebiet Epunguwe tritt in ähnlicher Stratigraphie auf wie der, die für die Cu-Ag-Lagerstätte Okohongo beschrieben ist. Auf Okohongo ist die Mineralisierung konzentriert in dunkelgrauem bis graugrünem phyllitischen Schluffstein-Schiefer mit dazwischenliegendem Dolomit der Lower Omao Formation, der übereinstimmend zwischen den unterlagerten roten Schichten der Nosib-Gruppe und überlagerten Karbonaten der Lower und Upper Omao-Formationen liegt, was allgemein als Okohongo Horizon bekannt ist (INV Metals Inc. Report, 21. März 2012, bei SEDAR archiviert).

Das Unternehmen sieht diese neuen Daten und Informationen als wichtig für seine fortlaufenden Explorationsbestrebungen an, um Kupfer-Silber-Mineralisierung nörd- und südlich der Cu-Ag-Lagerstätte Okohongo aufzuspüren. Das Unternehmen hat bereits Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet begonnen, um das Zielgebiet Epunguwe und mehrere andere Kupfervorkommen entlang des größeren nördlichen Trends zu bewerten.

Keine qualifizierte Person hat ausreichend Arbeiten durchgeführt, um die historischen Analyseergebnisse und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung zu bestätigen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo.), Vice President Exploration und ein Director von White Metal, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 überprüft und genehmigt.

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf das Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten; Risiken in Bezug auf den Ausgang von Gerichtsverfahren; politische und regulatorische Risiken in Verbindung mit dem Bergbau und der Exploration; Risiken in Bezug auf die Aufrechterhaltung von Börsennotierungen; Risiken in Bezug auf die Umweltregulierung und -haftung; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder dem Abschluss von Machbarkeitsstudien; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; Risiken in Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Ergebnisse von Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien und die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauresultate nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Risiken in Zusammenhang mit Goldpreis- und anderen Rohstoffpreisschwankungen; und andere Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit den Aussichten, dem Eigentum und dem Geschäft des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Gewissheit beizumessen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

