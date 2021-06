DJ Knorr-Bremse übernimmt Sanitärsystemanbieter Evac

FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse baut sein Geschäft mit Sanitärsystemen für Züge mit einer Übernahme aus. Der MDAX-Konzern kauft laut Mitteilung die Evac Group, einen weltweit "führenden Hersteller" integrierter Sanitärsysteme für Passagierzüge. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 45 Millionen Euro. Angaben zum Kaufpreis machte die Münchener Knorr-Bremse AG nicht.

"Mit der Übernahme von Evac erweitern wir unser Know-how im Bereich der integrierten Sanitärsysteme und positionieren uns als globaler Systemintegrator", kommentiert Knorr-Bremse-Vorstand Jürgen Wilder laut Mitteilung die Transaktion.

Die Evac Group wurde 1968 gegründet und beschäftigt 192 Mitarbeiter am Hauptsitz der Evac GmbH in Wedel und am kalifornischen Standort der Monogram Train LLC in Carson.

June 01, 2021

