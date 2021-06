NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS vor einem Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 224 US-Dollar belassen. Anleger erwarteten laut einer Umfrage offenbar bereits eine positive Kursreaktion infolge der Veranstaltung am 9. Juni, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnten die Details zum Heimatgeschäft ein wenig hinter den Erwartungen bleiben. Daher warte er mit einer Neueinschätzung von UPS bis nach der Veranstaltung, trotz guter Perspektiven für das Paketgeschäft./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 22:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2021 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9113121068

