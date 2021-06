Die VST Building Technologies hat den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2020 von 41,9 Mio. Euro auf 58,6 Mio. Euro steigern können. Das EBIT belief sich auf -1,4 Mio. Euro nach -4,6 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Periodenergebnis lag bei -2,8 Mio. Euro nach -7,0 Mio. Euro in 2019.Die in Wien notierte European Lithium ist Industriepartner für ein Forschungsprojekt zur Entwicklung des Closed-Loop-Recyclings für Lithium-Ionen-Batterien, das von einer Forschungsgruppe an der Universität Graz geleitet wird. Der Luxembourger Investor Axxion S.A. hat den Anteil an Kapsch TrafficCom reduziert. Axxion hielt zuvor 4,95 Prozent und nunmehr per 28. Mai 3,99 Prozent, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Erst gestern informierte auch Fabasoft, dass Axxion den ...

