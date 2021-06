AT&S legt bei den Investitionen noch einmal nach: Der Leiterplatten und IC-Substrate-Produzent plant einen neuen Produktionsstandort für IC-Substrate in Südostasien zu errichten. Insgesamt sollen bis zu 1,7 Mrd. Euro in den Jahren 2021 bis 2026 investiert werden. Dies wäre die bisher größte Investition in der Unternehmensgeschichte von AT&S, wie das Unternehmen betont. Das Vorhaben "steht unter dem Vorbehalt der geplanten Zusammenarbeit mit zwei führenden Herstellern für High-Performance-Computing-Halbleitern, mit denen langfristige Verträge abgeschlossen werden sollen", heißt es weiters. Mit der Unterzeichnung dieser Verträge wird zeitnah gerechnet. Rund die Hälfte des Investitionsvolumens soll durch Finanzierungsbeiträge der Kunden bereitgestellt werden, deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...