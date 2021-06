DJ Neustart im Tourismus mit neuem Video "Leipzig passt (fast) immer" - Kongressinitiative wirbt für Kongresse, Tagungen und Events in Leipzig

Leipzig (pts027/01.06.2021/14:20) - In Leipzig hat in den vergangenen Monaten die Kongressinitiative "Feel the spirit...do-it-at-leipzig.de", der rund 50 Mitglieder angehören, an einem Maßnahmenplan gearbeitet, um den Neustart für die Kongressbranche vorzubereiten. In diesem Zusammenhang wurde ein Imagefilm gedreht, der in rund drei Minuten auf originelle Weise die Vielfalt der Stadt Leipzig präsentiert. Ob Gewandhaus, Oper, Völkerschlachtdenkmal oder Fahrspaß mit einem Porsche - neben bekannten Attraktionen stellt der Film mit einem Augenzwinkern auch Leipzigs hippe Szene vor. Menschen aus unterschiedlichen Kontexten und von unterschiedlicher ethnischer Herkunft zeigen auf, dass die typischen Vorurteile in Leipzig so keinen Platz haben.

Leipzig ist weltoffen und modern - einfach anders. Eine pulsierende Stadt mit vielfältigen Angeboten macht neugierig und ist für Unternehmen und Verbände als Veranstaltungsort interessant. Deshalb werden im Video auch wichtige Kriterien wie der gute Ausbau des ÖPNV, die kurzen Wege in der Stadt und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis erwähnt. Das positive Image einer Destination ist nach wie vor ein wichtiges Entscheidungskriterium für Veranstaltungsplaner, auch hinsichtlich der Durchführung von Rahmenprogrammen und Incentive-Reisen.

"Wir wollten uns bewusst von der Machart und dem Pathos der Videos anderer Kongressstädte abheben", erläutert Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH, die Intention. "Wir zeigen Leipzig als authentische Stadt, nehmen uns nicht so ernst und spielen am Anfang des Films mit den typischen Klischees. Dass die Mitglieder der Kongressinitiative bewusst den Spagat zwischen progressiver Stadt und teilweise konservativer Zielgruppe gewählt haben, spricht für das Selbstbewusstsein und die tolle Kooperation in Leipzig."

Der neue Film "Leipzig passt (fast) immer" wurde von der Leipziger Agentur Pitch This.! gedreht. Außer der Sprecherin Mai Doung Kieu, die als Schauspielerin bereits in vielen Fernsehproduktionen mitwirkte, handelt es sich bei den Mitwirkenden hauptsächlich um Laiendarsteller, darunter auch viele Freunde der Agentur Pitch This.!. Creative Director Oliver Bender sagte: "Wir wollen mit diesem Film Emotionen greifbar machen, ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Aber wir wollen auch Statements bringen und Ausrufezeichen setzen. Schlussendlich geht es um die verschiedenen Menschen, die Leipzig zu dieser einzigartigen Stadt machen."

Das Video "Leipzig passt (fast) immer" ist dauerhaft auf dem YouTube-Kanal der LTM GmbH https://www.youtube.com/ LeipzigTourismus zu sehen, wird von den Mitgliedern der Kongressinitiative auf deren Social-Media-Kanälen geteilt sowie bei Messen und Tagungen präsentiert. In Arbeit ist ein weiteres Video, das die einzigartigen Angebote und Möglichkeiten für Kongresse, Tagungen und Events in Leipzig zeigt. Die Videos sind Bestandteil der Kommunikationsmaßnahmen, die in den nächsten Wochen und Monaten den Neustart der Leipziger Kongressbranche unterstützen. So ist eine enge Kooperation mit dem GCB German Convention Bureau e.V. geplant, darunter eine Sommer-Kampagne, das Projekt 360° Messehalle Leipzig, Destinations in Motion - der Rasende Reporter des GCB in Leipzig sowie die Teilnahme an der Messe LOCATIONS Mitteldeutschland am 21. Juli 2021 in Leipzig.

Über die Kongressinitiative "Feel the spirit... do-it-at-leipzig.de": Den Veranstaltern nationaler und internationaler Kongresse empfiehlt sich der Tagungsstandort Leipzig durch seinen besonderen Teamgeist. Die Kongressinitiative ist ein Netzwerk von rund 50 Partnern, darunter Kongress- und Eventlocations, Tagungshotels, lokale PCO's, Serviceagenturen und Mobilitätspartner. Sie engagieren sich gemeinsam für den Tagungsstandort, unterstützen Eventplaner und arbeiten bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungsformaten jeder Art und Größe eng zusammen.

Weitere Informationen: http://www.do-it-at-leipzig.de

