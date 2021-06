Paypal bietet zukünftig flexiblere Zahlungsmodalitäten an. Dafür sollen Händler in ihrem Shop mit dynamischen Bannern und einem neuen Button werben können. Paypal bietet bei Käufen im Wert von 99 bis 5.000 Euro bereits seit geraumer Zeit Ratenzahlungen an. Bislang gab es dafür aber nur eine feste Laufzeit von zwölf Monaten. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, können Kundinnen und Kunden zukünftig zwischen Laufzeiten von 3, 6, 12 und 24 Monaten wählen. Außerdem sollen jederzeit Sondertilgungen möglich sein. Der effektive Jahreszins beträgt 9,99 ...

