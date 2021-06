Derzeit schauen viele auf das biopharmazeutische Unternehmen Curevac. Nicht nur Impfwillige, sondern viele Spekulanten setzen große Hoffnungen in die Firma und somit in die Aktie. Was ist aus technischer Sicht möglich?Nach dem satten Anstieg im November 2020 um 190 % befindet sich die Aktie derzeit in der Korrektur. Der Höchststand aus Dezember 2020 bei 120 Euro wurde bislang noch nicht überboten. Die Aktie von Curevac (NL0015436031) wird seit fünf Monaten in einer Spanne von 66 und 109 Euro gehandelt. Verläuft der Aktienkurs weiterhin seitwärts, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...