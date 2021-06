1. Call-Optionsschein auf Fraport (WKN MA5VLQ) Wie bereits am Montag werden Call-Optionsscheine auf den Flughafenbetreiber Fraport an der Euwax sehr rege gehandelt. In dem Call-Optionsschein überwiegen weiterhin die Kauforders. Laut Redetext für die heutige Hauptversammlung erwartet der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Schulte im laufenden Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag. Mit einer Dividendenzahlung für 2021 ist somit nicht zu rechnen. Die Aktie notiert mit 58,40 Euro geringfügig im negativen ...

