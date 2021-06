Die Commerzbank kann sich über einen Zusatzgewinn bei ihrer Investmenttochter freuen. Das US-Startup Marqeta, an dem CommerzVentures beteiligt ist, strebt bei seinem geplanten Börsengang eine Bewertung von mehr als zwölf Milliarden Dollar an, wie aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens am Dienstag hervorging.

Den vollständigen Artikel lesen ...