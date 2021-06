DJ MÄRKTE EUROPA/Sommerrally - DAX auf Allzeithoch

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin stramm auf Rallykurs liegen die europäischen Börsen am Dienstagnachmittag. Der DAX steigt um 1,1 Prozent auf 15.587 Punkte und hat damit das ehemalige Rekordhoch um knapp ein halbes Prozent hinter sich gelassen. "Damit ist die Konsolidierung zwischen gut 14.800 und gut 15.500 vermutlich beendet", so ein Marktteilnehmer. Mit dem Ausbruch auf neue Allzeithochs könnte nun eine Sommerrally begonnen haben. Das nächste charttechnische Ziel sei nun die 16.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 markiert den höchsten Stand seit mehr als 13 Jahren: Er zieht um 1,0 Prozent auf 4.081 Punkte an.

Der Beginn des neuen Monats lasse frisches Geld an die Börsen fließen, sagen Marktteilnehmer. Unterstützung kommt auch von den Konjunkturdaten: So ist der europäische Einkaufsmanagerindex im Mai in der Zweitlesung auf ein neues Rekordhoch von 63,1 Punkten gestiegen. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstlesung von 62,9 gerechnet. Das ist erst einmal eine positive Nachricht für die Eurozone, die sich viel stärker und schneller erholt als noch vor kurzem erwartet. Im Handel wird allerdings auf den mit dem Wachstum verbundenen stark steigenden Inflationsdruck verwiesen. Das könnte zum Problem werden, wenn auch nicht unmittelbar.

Roh- und Grundstoffwerte und Auto-Aktien vorn

Alle großen europäischen Branchenindex liegen mehr oder weniger stark im Plus. Gesucht sind aber vor allem konjunkturzyklische Aktien und da eben besonders auch die Titel, die von einer höheren Inflation profitieren. Angeführt wird der Aufschwung in Europa von den rohstoffnahen Basic Resources, deren Stoxx-Branchenindex 3,1 Prozent gewinnt. Der Index der Öl- und Gasaktien steigt um 2,6 Prozent. Dahinter folgt der Index der Auto-Aktien mit 2,4 Prozent Plus. VW, Conti, BMW und Daimler gewinnen alle zwischen 2,6 und 3,8 Prozent und führen so auch die Gewinnerliste im DAX an. Die Zulieferer der dritten Reihe ziehen teils noch stärker an, so Elrinklinger und Leoni.

Kurstreiber bei VW sind Aussagen von Technikvorstand Thomas Schmall, der über einen Börsengang für das Batteriegeschäft nachdenkt. "Das wäre fantastisch, vor allem die ESG-Investoren würden nahezu jeden Preis zahlen, um da dabei zu sein", sagt ein Händler mit Blick auf das ökologische Modethema.

Dabei ist der Aufschwung allerdings sehr marktbreit. Auch der MDAX steht auf Rekordstand, er gewinnt 1,3 Prozent auf 33.607 Punkte. Hier gewinnen Porsche 4,7 Prozent und Zalando 3,9 Prozent. Im TecDAX erholen sich LPKF Laser um 5,8 Prozent auf 24,14 Euro, nachdem Hauck & Aufhäuser die Titel mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf empfohlen hat.

Zumtobel überzeugt

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage ansonsten weiter dünn. TLG Immobilien zeichnet eine Kapitalerhöhung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG vollständig und erhöht dadurch ihre Beteiligung auf rund 94,94 Prozent. TLG legen um 1,3 Prozent zu, bei WCM geht es um 4,2 Prozent aufwärts.

Gefallen finden die Jahreszahlen der österreichischen Zumtobel, die Aktie steigt um 5 Prozent. Das Lichttechnikunternehmen hat die eigenen Prognosen deutlich übertroffen. Der Kurs des niederländischen Wettbewerbers Signify gewinnt 3,7 Prozent.

Der Schweizer Industriekonzern Oerlikon übernimmt den französischen Beschichtungsexperten Coeurdor, um in den wachsenden Luxusproduktemarkt zu expandieren. Der Markt honoriert die strategische Entscheidung, Oerlikon steigen um 1,6 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.080,55 1,02 41,09 14,86 Stoxx-50 3.465,11 0,76 26,00 11,48 DAX 15.587,12 1,08 165,99 13,62 MDAX 33.591,18 1,20 399,33 9,08 TecDAX 3.413,21 0,03 1,12 6,24 SDAX 16.423,22 0,69 113,19 11,23 FTSE 7.081,85 0,84 59,24 8,70 CAC 6.504,71 0,89 57,54 17,17 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,17 0,00 -0,41 US-Zehnjahresrendite 1,64 0,06 -1,04 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:05 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,2242 +0,12% 1,2232 1,2229 +0,2% EUR/JPY 134,01 +0,02% 133,96 133,81 +6,3% EUR/CHF 1,0976 -0,14% 1,0990 1,0990 +1,5% EUR/GBP 0,8632 +0,31% 0,8596 0,8604 -3,3% USD/JPY 109,46 -0,11% 109,51 109,42 +6,0% GBP/USD 1,4183 -0,18% 1,4230 1,4213 +3,8% USD/CNH (Offshore) 6,3794 +0,10% 6,3766 6,3708 -1,9% Bitcoin BTC/USD 37.212,76 +0,89% 37.091,26 36.836,04 +28,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,61 66,91 +3,5% 2,29 +27,6% Brent/ICE 71,20 69,32 +2,7% 1,88 +38,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.899,25 1.908,18 -0,5% -8,93 +0,1% Silber (Spot) 28,18 28,08 +0,4% +0,11 +6,8% Platin (Spot) 1.198,35 1.190,35 +0,7% +8,00 +12,0% Kupfer-Future 4,65 4,68 -0,6% -0,03 +32,0% ===

