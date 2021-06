Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF-Number

CA13874X2023 CanWel Building Materials Group Ltd. 01.06.2021 CA25703L1004 CanWel Building Materials Group Ltd. 02.06.2021 Tausch 1:1 7881

CA45250W1014 Interra Copper Corp. 01.06.2021 CA46072A1030 Interra Copper Corp. 02.06.2021 Tausch 1:1 7827

KYG012921386 Africa Opportunity Fund Ltd. 01.06.2021 KYG012921469 Africa Opportunity Fund Ltd. 02.06.2021 Tausch 1:1 7881

KYG813131011 Siem Offshore Inc. [New] 01.06.2021 KYG812291253 Siem Offshore Inc. [New] 02.06.2021 Tausch 100:1 7814

CA4405533031 Royal Fox Gold Inc. 01.06.2021 CA78027L1085 Royal Fox Gold Inc. 02.06.2021 Tausch 1:1 7867

CA09238D2059 Green Impact Partners Inc. 01.06.2021 CA39306L1022 Green Impact Partners Inc. 02.06.2021 Tausch 48,42:1 7881

