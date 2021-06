Tesla und Samsung sind die ersten Partner, für die AMD seine RDNA-2-Architektur abseits von Notebooks, Konsolen und Grafikkarten umsetzen will. Die GPU-Mikroarchitektur Radeon DNA 2 von AMD zieht immer weitere Kreise. Nachdem sie bereits in den Spielkonsolen von Microsoft und Sony sowie in Grafikkarten für den Desktop und neuerdings auch für Notebooks zum Einsatz kommt, werden wir sie in diesem Jahr auch in zwei Geräten sehen, in denen wir sie nicht ohne Weiteres vermutet hätten. Neuer Exynos-Chip mit AMD-Grafik in der Pipeline So hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...