Zeichnungsphase beendet - die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA kann mit ihrer ersten fünfjährigen Anleihe (ISIN DE000A3H3KP5) trotz des Abstiegs in die 2. Bundesliga ein Volumen von 17 Mio. Euro einsammeln. Im Rahmen des öffentlichen Angebots seien allein von Privatanlegern mehr als 1.000 Zeichnungsaufträge eingegangen, berichten die Bremer. Zuvor hatten institutionelle Anleger bereits Zeichnungszusagen in zweistelliger Millionenhöhe abgegeben. Das Gesamtvolumen der Werder-Anleihe beträgt 30 Mio. Euro, die Bremer hatten stets ein Zielvolumen von 20 Mio. ...

