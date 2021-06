Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone hätten den Euro zum Dollar gestützt, heisst es im Handel.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,2251 US-Dollar nahe am Tageshoch gehandelt und damit klar über den 1,2220 Dollar am Morgen. Auch der Franken verteuerte sich zum «Greenback» deutlich. Aktuell kostet ein Dollar noch 0,8952 Franken nach Kursen von beinahe 0,90 Franken im frühen Geschäft. Der Euro geht zu etwas tieferen 1...

