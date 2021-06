Frankfurter Rundschau (ots) - Das vielbeschworene Licht am Ende dieses elendig langen und düsteren Corona-Tunnels ist da, die Zahl der Neuinfektionen sinkt, die Impfquote steigt, die Teststrategie funktioniert. Die Hoffnung auf einen vergleichsweise unbeschwerten Sommer sowie sogar auf Urlaubsreisen ist ganz im Gegensatz zum Vorjahr berechtigt. Der Öffnungszug nimmt Fahrt auf, die Bundesnotbremse - jenes so mühsam von Bund und Ländern geschnürte Maßnahmenbündel zur Eindämmung der Pandemie - soll am 30. Juni deaktiviert werden. Haben wir es geschafft? Die Antwort nervt, sie stört, und sie kippt Wasser in den Wein: Nein, das Coronavirus ist weiterhin unter uns, es wartet nur auf Fehler, es gibt noch keine Rückkehr zur alten Freiheit. Aber das Gute ist: Es gibt eine neue Freiheit. Eine, die wir genießen wie lange nicht oder noch nie. Auch wenn sie noch eingeschränkt ist. Das Glas ist nicht halbleer, sondern halbvoll.



