Selbsttest statt Bürgertest - das ist eine gute Alternative, endet jedoch nicht mit einer Testbestätigung, die zum Besuch von Einzelhandel oder Gastronomie berechtigen würde. Das will ein Berliner Projekt nun ändern. Die Akzeptanz des Corona-Schnelltests hängt an der Unkompliziertheit seiner Ausführung. Und die lässt derzeit noch zu wünschen übrig. Immerhin ist für jede Person, die nicht über den Arbeitgeber an einen überwachten Selbsttest kommt, stets der Weg ins Testzentrum mit Terminvergabe nötig. Home-DX: Dein Testzentrum ist jetzt bei dir zu Hause Deshalb hat das Netzwerk Diagnostik Berlin-Brandenburg e...

Den vollständigen Artikel lesen ...