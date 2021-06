Verbund hat die Übernahme der Mehrheit an Gas Connect Austria abgeschlossen. Der österreichische Stromversorger hatte bereits mit dem Jahresabschluss avisiert, dass man die Transaktion noch im 2. Quartal unter Dach und Fach bekommen möchte. Am Montag meldete man den Vollzug.Die Verhandlungen laufen bereits seit vergangenem Jahr. Im März 2020 hatte Verbund (AT0000746409) die Prüfung einer Übernahme der Mehrheitsanteile angekündigt und dann im Juni bestätigt, dass man in Verhandlungen mit Gas Connect Austria getreten ist. Ende September ...

