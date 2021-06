In China gerät der Handel mit Kryptowährungen immer stärker unter Druck - das Interesse von Nutzern weltweit ist aber stark gestiegen. Zwei chinesische Trading-Apps rangeln jetzt um US-Kunden. Die chinesischen Trading-Apps Futu und Tiger Brokers haben offenbar Lizenzen für den Handel mit Kryptowährungen in den USA und Singapur beantragt. Damit wollen die Robinhood-Konkurrenten attraktiver für internationale Nutzer werden. In ihrer Heimat China haben es die Anbieter dagegen zunehmend schwer im Krypto-Bereich, die chinesische Regierung geht immer stärker gegen den Handel mit digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...