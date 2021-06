Hamburg (ots) - Bei einem feierlichen Live-Event wurden am heutigen Abend die Nannen Preis-Träger:innen 2021 gekürt. Die Online-Preisverleihung auf stern.de/nannenpreis moderierte Michel Abdollahi gemeinsam mit STERN-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier. Vertreter:innen aus den Jurys überreichten die Trophäen virtuell an die Sieger:innen, die live ins Studio zugeschaltet waren. Tania Röttger von "Correctiv" verlieh den Preis in der Kategorie "Investigation", Christina Elmer ("Der Spiegel") und Sammy Khamis (Bayerischer Rundfunk) den Nannen Preis in der Kategorie "Lokal". Den Preis in der Kategorie "Republik" übergab Ulrich Wickert, Dunja Hayali (ZDF) in der Kategorie "Geschichte des Jahres". Richard David Precht und Luise Strothmann (taz) überreichten gemeinsam den Egon Erwin Kisch-Preis.Folgende Journalist:innen werden für ihre herausragenden Leistungen mit dem Nannen Preis 2021 geehrt:"Geschichte des Jahres":Lars Dittrich, Melanie Gath, Mai-Thi Ngyuen-Kim, "Corona geht gerade erst los" (Link (https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do)), Mailab/funk"Republik":Daniel Deckers, "Berichterstattung zum Thema sexueller Missbrauch durch Geistliche der Katholischen Kirche", Frankfurter Allgemeine Zeitung"Egon Erwin Kisch-Preis":Xifan Yang, "Die Gesandte des Konfuzius" (Link (https://www.zeit.de/2020/03/chinesische-pflegekraefte-fachkraeftemangel-altersheim-altenpflege-experiment)*), Die Zeit"Lokal":Stefan Proetel, "Die Geschäfte des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel" (Link (https://www.mannheimer-morgen.de/deutschland-welt_artikel,-thema-des-tages-wohnungen-bei-airbnb-_arid,1674471.html)*), Mannheimer Morgen"Investigation":Roman Dobrokhotov, Matthias Gebauer, Christo Grozev, Roman Lehberger, Fidelius Schmid, Jörg Diehl, Christian Esch, "Das sind die Männer, die Nawalny töten sollten" (Link (https://www.spiegel.de/ausland/fall-alexej-nawalny-mutmassliche-taeter-eines-geheimdienstkommandos-enttarnt-a-19e6378b-1726-4fce-9058-f78adb197828)), Der Spiegel (in Kooperation mit Bellingcat, CNN, The Insider)* Grundlage der Jury-Beurteilung war die Print-Version des Artikels.Sonderpreis der STERN-Chefredaktion:Bereits im Vorfeld der Preisverleihung bekannt wurde die Auszeichnung von Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Sophie Passmann mit dem Sonderpreis der STERN-Chefredaktion. Sie würdigt damit das aufklärerische Engagement der Preisträger:innen und ihr erweitertes Verständnis von Journalismus mit ihren Beiträgen "A Short Story of Moria" (Link (https://www.prosieben.de/tv/joko-klaas-gegen-prosieben/video/37-a-short-story-of-moria-joko-klaas-15-minuten-live-clip)) und "Männerwelten" (Link (https://www.prosieben.de/tv/joko-klaas-gegen-prosieben/video/32-maennerwelten-joko-klaas-15-minuten-clip)) auf Pro Sieben. Ausgezeichnet werden zudem Thomas Schmitt, Arne Kreutzfeldt, Claudia Schölzel und Thomas Martiens aus dem Produktionsteam von Florida TV, der Produktionsfirma von Joko und Klaas.Weitere Informationen zum Wettbewerb und den Wettbewerbsbeiträgen unter www.stern.de/nannenpreis.Honorarfreies Bildmaterial der Veranstaltung steht als Download zur Verfügung unter: https://bit.ly/3i5HhTz.Über den Nannen Preis:Der Nannen Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für Journalist:innen deutschsprachiger Medien. Mit ihm werden seit 2005 herausragende journalistische Leistungen in Wort und Bild geehrt. Seit 2021 ist der Wettbewerb für alle Mediengattungen offen. Der Nannen Preis zeichnet herausragende publizistische Leistungen jeder Art aus. Die Stifter des Preises sind das Magazin STERN und das Verlagshaus Gruner + Jahr. Die Unabhängigkeit der Auszeichnung wird durch ein aufwendiges Sichtungsverfahren mit einem Beirat und namhaften Jurys gewährleistet, denen neben Chefredakteur:innen, Redakteur:innen und Autor:innen nahezu aller großen deutschsprachigen Verlage und Sender auch herausragende freiberufliche Publizist:innen und Fotograf:innen angehören.Pressekontakt:Pressekontakt:Sabine GrüngreiffLeiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbHTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.dewww.guj.dewww.nannen-preis.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/4930515