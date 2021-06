Digitale Währungen gelten momentan als vielversprechend. Deshalb hat sich ein australisches Unternehmen nun dazu entschlossen, Gehälter anteilig in digitaler Form auszuzahlen, sofern dies auch den Wünschen der Beschäftigten entspricht.? Australisches Startup bietet Gehaltszahlungen in Bitcoin an ? Krypto-Gehalt gilt als vielversprechendes Zukunftsmodell ? Auszahlung des Gehalts wahrscheinlich bald in Form unterschiedlicher digitaler Devisen möglichDieses australische Unternehmen ...

