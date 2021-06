Im ersten Quartal 2021 konnte Netflix nicht so viele Abonnements erreichen, wie erhofft. Nun sollen interne Quellen von neuen Plänen zur User-Anwerbung berichtet haben: Netflix plant offenbar eigene Gaming-Produkte und möchte damit Apple Arcade Konkurrenz machen. Ein möglicher Launch der Abo-Erweiterung steht in nicht allzu weiter Ferne.? Netflix plant Insidern zufolge, in Zukunft Videospiele anzubieten - vielleicht bereits ab 2022 ? Eigener hochrangiger Bereichsleiter soll offenbar für ...

