München (ots) -- Der Prime Day 2021 beinhaltet Angebote von Top-Marken sowie weltweit mehr als eine Million Angebote von kleinen und mittleren Unternehmen.- Im Rahmen von Amazons neuer weltweiter Investition in Höhe von 100 Millionen Dollar, um kleine und mittlere Verkaufspartner:innen zu unterstützen, erhalten Prime-Mitglieder, die zwischen dem 07. und 20. Juni für mindestens 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben für den Prime Day.- Angebote starten bereits jetzt - ab sofort erwarten Prime-Mitglieder hunderttausende Angebote von Top-Marken sowie das beste Amazon Music-Angebot aller Zeiten - Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Service vier Monate lang gratis nutzen.München (ots) - Amazons Prime Day findet in diesem Jahr am 21. und 22. Juni statt und liefert mit zwei Tagen voller Angebote und den besten Vorteilen, die Prime zu bieten hat, den perfekten Start in den Sommer. Das Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern weltweit über zwei Millionen Angebote aus allen Kategorien, darunter Fashion, Haushalt, Beauty, Elektronik und mehr sowie bestes Entertainment und noch nie zuvor gesehene exklusive Inhalte bei Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming. Der Prime Day 2021 startet am Montag, den 21. Juni, um Mitternacht und läuft bis einschließlich Dienstag, den 22. Juni, für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Spanien, Singapur, Saudi-Arabien, Portugal, den Niederlanden, Mexiko, Luxemburg, Japan, Italien, Frankreich, China, Brasilien, Belgien und Australien. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter Amazon.de/primeday (http://www.amazon.de/primeday) anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Prime-Mitglieder, die zwischen dem 02. und 22. Juni zum ersten Mal in der Smartphone-App AmazonSmile aktivieren*, tun zehnmal mehr Gutes beim Shoppen als sonst: Amazon gibt für den ersten AmazonSmile-Einkauf während dieses Zeitraums 5 Prozent (statt 0,5 Prozent) der Einkaufssumme an von Kund:innen ausgewählte gemeinnützige Organisationen weiter. Auf alle weiteren Einkäufe mit AmazonSmile und bei Prime-Mitgliedern, die AmazonSmile bereits vorher schon aktiviert hatten, verdoppelt Amazon den Betrag auf 1 Prozent statt 0,5 Prozent. Wie immer bei AmazonSmile fallen auch hierfür keinerlei Extrakosten für Kund:innen an.Prime-Mitglieder erhalten am diesjährigen Prime Day die Möglichkeit, weltweit mehr als eine Million Angebote von kleinen und mittleren Unternehmen einzukaufen. Zum Prime Day und während der kommenden Monate investiert Amazon weltweit mehr als 100 Millionen Dollar, um Kund:innen für den Einkauf bei kleinen und mittleren Unternehmen zu begeistern. Der Prime Day bietet kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte den Millionen von Prime-Mitgliedern weltweit anzubieten."Beim Prime Day feiern wir unsere Prime-Mitglieder. Wir freuen uns, ihnen eine riesige Auswahl an tollen Angeboten anzubieten, egal ob sie Produkte von Top-Marken oder Artikel von kleinen und mittleren Unternehmen kaufen möchten," sagt Jamil Ghani, Vice President Amazon Prime. "Seit dem ersten Prime Day im Jahr 2015 bietet das Event zahlreiche Möglichkeiten zum Shoppen, zum Verschenken, zum Streamen von Filmen und Serienepisoden - und sogar zum Tanzen. Diese Tradition setzen wir gerne fort."Die Angebote starten schon heuteAb sofort können Prime-Mitglieder exklusive Angebote entdecken, darunter:- Prime Video: Prime-Mitglieder erhalten bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien im digitalen Shop bei Prime Video, darunter Spider Man: Far from Home, Chernobyl, Game of Thrones - Staffel 1 sowie Jojo Rabbit. Ausgewählte Filmklassiker gibt es zudem für je 3,99 Euro, darunter Killer's Bodyguard, Meg sowie Ein ganzes halbes Jahr.- Amazon Music: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Service mit Zugang zu über 70 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis nutzen.- Prime Gaming: Prime-Mitglieder können in Battlefield 4 eintauchen, das für kurze Zeit kostenlos bei Prime Gaming erhältlich ist. Bis einschließlich 20. Juni erhalten Prime-Mitglieder einen Gutscheincode, den sie bei Origin für Battlefield 4 Standard Edition einlösen können. Das Spiel sowie alle weiteren Angebote von Prime Gaming, darunter weitere kostenlose Spiele und In-Game-Inhalte für Spiele wie Valorant, Rainbow Six Siege und Apex Legends gibt es unter gaming.amazon.de (https://gaming.amazon.com/intro).- Audible: Prime-Mitglieder sparen 70 Prozent auf die ersten sechs Monate ihres Audible-Abos und zahlen nur 2,95 Euro monatlich. Das Audible-Abo beinhaltet eine riesige Auswahl an Bestsellern, Neuerscheinungen, exklusiven Geschichten und Audible Original Podcasts.- Kindle Unlimited: Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.- Amazon Fashion: Kunden erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Styling Edits ihrer Lieblings-Influencer und können @amazonfashioneu (https://www.instagram.com/amazonfashioneu/?hl=de) auf Instagram besuchen, um die neusten Deals ihrer Lieblings-Fashion-Brands zu entdecken.- Amazon Marken: Kunden erhalten bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles von den Amazon Eigenmarken, darunter Home- und Elektronikprodukte, Sportartikel von AmazonBasics, Umi und Eono, Möbel für alle Räume von Alkove, Rivet und Movian, Drogerie- und Körperpflegeprodukte von Solimo und Snacks von Happy Belly.- Prime Wardrobe: Kund:innen sparen 15 Euro, wenn sie Produkte im Wert von 100 Euro oder mehr bei ihrer ersten Prime Wardrobe-Bestellung behalten - es gelten die Nutzungsbedingungen.- Angebote in beliebten Kategorien: Wohnen, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik und mehr.Zahlreiche Möglichkeiten zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen- 10 Euro für den Prime Day sichern: Von Montag, den 07. Juni, bis Sonntag, den 20. Juni, erhalten Prime-Mitglieder für einen Einkauf ab 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen 10 Euro Guthaben für den Prime Day. Dieses Angebot wird vollständig von Amazon finanziert, um Kund:innen die kleinen und mittleren Verkaufspartner:innen näherzubringen. Ähnliche Aktionen sind ebenfalls in den USA, Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich und Japan verfügbar.- Mehr kleine und mittlere Unternehmen als je zuvor: In diesem Jahr nehmen weltweit mehr als 300.000 Verkaufspartner:innen an der Aktion teil - mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr - und geben Kund:innen noch mehr Optionen, sie zu unterstützen.- Kuratierte Kollektionen: Um es Kund:innen besonders einfach zu machen, kleine und mittlere Unternehmen beim Prime Day zu unterstützen, hat Amazon ausgewählte Kollektionen unter Amazon.de/KleineUnternehmen (https://www.amazon.de/b/26246922031) zusammengestellt.- Mit Alexa bei kleinen und mittleren Unternehmen einkaufen: Besitzer von Echo-Geräten in Deutschland, den USA und Großbritannien können sagen "Alexa, kaufe bei kleinen und mittleren Unternehmen ein", um teilnehmende Produkte zu finden.Ein kleines Unternehmen, das seit 2017 bei Amazon verkauft, ist SelfmadeJewelry. Gründerin Corina Abeyta ist stolz, ihre Kreativität mit ihren Produkten auszudrücken: "Die Märkte Asiens haben mich inspiriert, Armbänder, Fußketten und Schlüsselanhänger selbst herzustellen. Ich arbeite mit einer großen Auswahl an Variationen, Farben und Materialien: Glasperlen, Glasschliffperlen, Makramee- und Satin-Bänder sowie Metall. So biete ich für jeden Geschmack und Anlass ein mit viel Liebe handgemachtes Accessoire."Einkaufen am Prime Day- Gutscheine verschiedener Marken: Prime-Mitglieder erhalten vom 11. bis 20. Juni attraktive Angebote auf Gutscheine verschiedener Marken und können bis zu 20 Prozent sparen.- Amazon Coupons: Unter Amazon.de/coupons (http://www.amazon.de/coupons) finden Kund:innen weitere Angebote auf Alltagsartikel, Elektronik, Kleidung und mehr. Die Coupons können ganz einfach aktiviert werden und der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.- Monatsrechnung: Kund:innen profitieren beim Kauf auf Rechnung von einer bequemen Zahlungsfrist: Sie können ganz entspannt am Prime Day einkaufen, während die Zahlung erst zum 14. Juli fällig ist.Auch in Zukunft bietet Prime das Beste aus Shopping und Entertainment: Ab 17. August können sich Fußballfans auf ein Erlebnis der besonderen Art freuen. Das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstagabend läuft dann exklusiv bei Prime Video - ohne zusätzliche Kosten für alle Prime-Mitglieder (gilt nur für Prime-Mitglieder mit Wohnsitz in Deutschland).* Amazon Kund:innen können in der Amazon Shopping App für Smartphones unter "Einstellungen" AmazonSmile für die App aktivieren, damit Amazon für jeden qualifizierten Einkauf in der App automatisch eine von mehr als 28.000 auswählbaren gemeinnützigen Organisationen mit einem Teil der Einkaufssumme unterstützt.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0Fax +49 (30) 247 587 - 77amazon@zucker-kommunikation.dewww.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4930580