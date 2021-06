Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Seit 2014 entwickelt CoinsPaid erfolgreich Kryptozahlungslösungen für den B2B-Sektor. Mittlerweile umfasst die vielfältige Produktpalette von CoinsPaid Cryptoprocessing by CoinsPaid, OTC Desk, White Label, Plug&Pay, B2B und B2C Wallets und noch vieles mehr. Das Ökosystem unterstützt über 30 Krypto- und über 20 Fiatwährungen, wobei die Liste der Betriebswährungen monatlich um die Währungen mit dem größten Aufwärtstrend erweitert wird. CoinsPaid gewährleistet die Sicherheit seiner Produkte mit einem System aus Hot und Cold Wallets. Das gesamte Ökosystem ist von Kaspersky Lab überprüft worden.Der Erfolg von CoinsPaid in der Zahlungsbranche beruht auf der ausgefallenen Technologie, die alle Produkte in einem Ökosystem vereint und es Kunden und Partnern ermöglicht, komplizierte Kryptolösungen über ein einziges, einfaches Interface bereitzustellen.2020 verzeichnete CoinsPaid einen Anstieg bei der Nachfrage und steigerte sein Geschäft innerhalb eines Jahres um das Fünffache. Derzeit verarbeitet das Unternehmen 5 % aller weltweiten Bitcoin-Transaktionen.Heute freut sich CoinsPaid bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 1. Juni sein IDO startet. CoinsPaid wird ein CPD-DeFi-Token veröffentlichen, das innerhalb seines Ökosystems arbeitet und Optionen für Staking- und DeFi-Variationen bereitstellt und als Zahlungsmittel dient.Das DeFi-Token-Modell von CoinsPaid basiert auf einer vorherigen sorgfältigen Analyse und der fundierten Strategie, nur die besten und sicheren Praktiken zu implementieren. Das Team glaubt an den enormen wirtschaftlichen Nutzen, den die DeFi-Nische für die Gesellschaft haben kann, und ist davon überzeugt, dass der Zeitpunkt für diesen Start genau richtig ist.Die offiziellen Unterlagen und Ankündigungen finden Sie auf CoinsPaid (https://coinspaid.com/ido/). Folgen Sie dem Projekt über die Medium-Seite (https://coinspaid.medium.com/) des Unternehmens.CoinsPaid stellt Dienstleistungen und Produkte vor, die Menschen und ihren Unternehmen dabei helfen, das Potenzial von Kryptowährungen zu erkennen. Das CoinsPaid-Ökosystem ermöglicht es Ihnen, schnell, profitabel und effektiv mit nationalen und digitalen Währungen zu arbeiten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1509760/CoinsPaid_Logo.jpgOriginal-Content von: CoinsPaid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156266/4930585