Alternativen zu Aktien? Gibt es derzeit nicht. Das scheinen jedenfalls die meisten Anleger so zu sehen - und setzen weiter im großen Stil auf Aktien-Tracker. Im Handel mit Branchen-ETFs dreht sich viel um Rohstoffunternehmen. 1. Juni 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Sommertemperaturen, Corona-Lockerungen, gute Konjunktur- und Unternehmenszahlen - das sorgt für beste Stimmung an und außerhalb der Börsen. Der DAX markierte am heutigen Dienstag wieder ein neues Allzeithoch. Und die hohen Zuflüsse ...

