Singapur (ots/PRNewswire) - Die Mercantile & Maritime Group hat die Ernennung von Sergey Geller, der im Herbst 2020 als Head of Russia and CEE zum Team stieß, zum neuen Chief Financial Officer bekannt gegeben.Sergey hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Corporate und Investment Banking in Nord- und Mittelamerika, Europa, Zentralasien und Australasien. Sergey begann seine Karriere bei ABN AMRO in Amsterdam, bevor er zur Bank of America Merrill Lynch in London und New York wechselte. Danach übernahm er die Position des stellvertretenden CFO bei DTEK, dem größten privaten ukrainischen Energieunternehmen mit europaweiten Aktivitäten, wo er für die Bereiche Corporate Finance, Unternehmensstrategie auf Konzern- und operativer Ebene, Kapitalbeschaffung und internationale Partnerschaften verantwortlich war.Vincent Lecadre bleibt der Gruppe als Vorstandsmitglied und Leiter der Bankbeziehungen erhalten.Der CEO der Gruppe, Murtaza Lakhani, kommentiert die Ernennung: "Wir gratulieren Sergey zu seiner wohlverdienten Beförderung. Sein fundiertes Wissen und seine Erfahrung werden eine wertvolle Bereicherung für unser Geschäft sein."Unter der Leitung von CEO Murtaza Lakhani ist Mercantile & Maritime mit Sitz in Singapur ein unabhängiges Unternehmen im Rohstoffhandel. Seit über einem Jahrzehnt hat sich die Mercantile & Maritime Group auf den physischen Handel mit Öl und Gas, die Verschiffung und Logistik von Rohöl und hochwertige Beratungsdienstleistungen spezialisiert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Bitte richten Sie alle Presse-/Medienanfragen anpress@mercantilemaritime.com, oder +44 (0) 20 3745 4960Original-Content von: Mercantile & Maritime, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085482/100871889