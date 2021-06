ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS hat gestern nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt. Der Videokonferenzdienst profitiert weiterhin massiv vom Wandel der Arbeitswelt in der Corona-Pandemie. Im vergangenen Vierteljahr stieg der Umsatz um 191 % auf 956,2 Mio. $. Der Gewinn sprang von 27 Mio. $ ein Jahr zuvor auf 227,4 Mio. $ hoch. Die Firma übertraf mit den Zahlen für das Ende April abgeschlossene erste Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten deutlich.



ZOOM stellt sich zugleich auf die Zeit nach der Pandemie ein, in der wieder mehr Arbeit in Büros erledigt wird. Für die Zukunft will man sich unter anderem damit rüsten, dass man zusätzlich zu den Videokonferenzen auch die Sprachtelefonie in Unternehmen übernimmt. Dafür hat ZOOM nun auch einen eigenen Telefonapparat mit großem Display im Angebot. ZOOM bereitet die Anleger zugleich weiter darauf vor, dass das Wachstumstempo abflachen wird. Für das gesamte Geschäftsjahr stellte man nun ein Umsatzplus von rund 50 % auf knapp 4 Mrd. $ in Aussicht.



