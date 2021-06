Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern zeitweise einen mächtigen Satz nach oben gemacht. Der DAX sprang bis auf 15.685 Punkte, das ist ein neues Rekordhoch. Allerdings konnte er am Nachmittag nicht alle Gewinne halten. Am Ende lag der DAX bei 15.567 Zählern, immerhin ein Plus von knapp einem Prozent. Die Marktidee ist diesmal Volkswagen.