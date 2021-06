Jetzt haben wir es offiziell: Die Europäische Statistikbehörde meldet den höchsten Anstieg der Inflationsrate sei fast drei Jahre. Grund sind vor allem die gestiegenen Energiepreise, die auch Haupttreiber der Inflationsrate in Deutschland sind. Hierzulande lag die Preissteigerung im Mai bei 2,5 Prozent gestiegen, das ist der höchste Stand seit 2011 - so die vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Eine hohe Inflation, kein unbedingt guter Indikator für die Kapitalmärkte, weiß Oliver Roth, Kapitalmarkt-Stratege bei ODDO BHF Corporates & Markets Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag