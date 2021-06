Der Spezialchemiekonzern Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Evonik will eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Beim derzeitigen Kursniveau von 30,13 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,82 Prozent. Im ersten Quartal stieg das bereinigte EBITDA ...

