Bouygues startete einen beschleunigten Platzierungsprozess zum Verkauf von 11 Millionen Alstom-AktienChef von Österreichs Energiekonzern OMV geht vorzeitigVolvo will Verkaufserlös von UD Trucks an Aktionäre ausschütten AG1 - Auto1 kommen in Stoxx-600 - SAE - Shop Apotheke fliegen raus Kreise: Auto1-Aktionäre wollen 9,8 Millionen Aktien verkaufen Delticom AG: schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und legt Bezugspreis von EUR 7,12 pro neue Aktie fest Deutsche Wohnen - ex Dividende EUR 1,03 Pro7- ex Dividende EUR 0,49 SMA Solar - ex Dividende EUR 0,30 Zeal Networks - ex Dividende EUR 0,90 Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument ...

