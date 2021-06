DGAP-News: DLA Piper UK LLP / Schlagwort(e): Rechtssache/Finanzierung

DLA Piper berät EQT Ventures im Rahmen einer Seed-Runde für das Start up Origin.Bio



02.06.2021 / 08:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







DLA Piper berät EQT Ventures im Rahmen einer Seed-Runde für das Start up Origin.Bio



2. Juni 2021 - DLA Piper hat EQT Ventures bei ihrem Investment in das Münchner Start up Origin.Bio im Rahmen einer Seed-Runde im Umfang von 15 Mio. US-Dollar beraten. Zu den weiteren Geldgebern neben EQT Ventures gehören Blueyard und Inventures.



Seit der Gründung im Jahr 2021 verbindet Origin.Bio, ein Unternehmen der synthetischen Biologie, Bioingenieure mit der Natur. Es stellt synthetische Mikroorganismen her, die viele derselben Stoffe herstellen können, wie die traditionellen Prozesse der chemischen Industrie es heute tun, jedoch mit signifikant geringerem Energieeinsatz und Abfallverursachung und unter Vermeidung von Erdölchemikalien. Das Unternehmen stellt die Verbindung her zwischen auf Forschung und Entwicklung fokussierten Institutionen und Herstellern und verstärkter klimafokussierter Innovation.



EQT Ventures ist der Venture Capital Fonds des schwedischen Private Equity Fonds EQT Partners. EQT Ventures investiert weltweit in schnell wachsende, innovative und technologiegetriebene Unternehmen aller Sektoren mit dem Schwerpunkt in Europa und den USA.



Das DLA Piper Team unter der Federführung von Partner Andreas Füchsel (Private Equity/M&A) bestand weiterhin aus Partner Semin O (Litigation & Regulatory), Counsel Kaja Herrmann (Arbeitsrecht), Senior Associate Philipp Groll (Private Equity/M&A) sowie den Associates Alexander Rösch (Litigation & Regulatory), Johannes Klug (Arbeitsrecht, alle Frankfurt) und Jessica Herrmann (Corporate, München).





Über DLA Piper

DLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Afrika, Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika zu den weltweit führenden Wirtschaftskanzleien. In Deutschland ist DLA Piper an den Standorten Frankfurt, Hamburg, Köln und München mit mehr als 240 Anwältinnen und Anwälten vertreten. In bestimmten Jurisdiktionen können diese Informationen als Anwaltswerbung angesehen werden. Weitere Informationen unter: www.dlapiper.com



Kontakt

Rolf Kopel, Senior PR & Communications Manager, DLA Piper

Tel.: +49 69 271 33 368 oder E-Mail: rolf.kopel@dlapiper.com



Ann-Christin Schiller, PR & Communications Coordinator, DLA Piper

Tel.: +49 69 271 33 374 oder E-Mail: ann-christin.schiller@dlapiper.com PRESSEMITTEILUNG: Zur sofortigen VeröffentlichungDLA Piper berät EQT Ventures im Rahmen einer Seed-Runde für das Start up Origin.Bio- DLA Piper hat EQT Ventures bei ihrem Investment in das Münchner Start up Origin.Bio im Rahmen einer Seed-Runde im Umfang von 15 Mio. US-Dollar beraten. Zu den weiteren Geldgebern neben EQT Ventures gehören Blueyard und Inventures.Seit der Gründung im Jahr 2021 verbindet Origin.Bio, ein Unternehmen der synthetischen Biologie, Bioingenieure mit der Natur. Es stellt synthetische Mikroorganismen her, die viele derselben Stoffe herstellen können, wie die traditionellen Prozesse der chemischen Industrie es heute tun, jedoch mit signifikant geringerem Energieeinsatz und Abfallverursachung und unter Vermeidung von Erdölchemikalien. Das Unternehmen stellt die Verbindung her zwischen auf Forschung und Entwicklung fokussierten Institutionen und Herstellern und verstärkter klimafokussierter Innovation.EQT Ventures ist der Venture Capital Fonds des schwedischen Private Equity Fonds EQT Partners. EQT Ventures investiert weltweit in schnell wachsende, innovative und technologiegetriebene Unternehmen aller Sektoren mit dem Schwerpunkt in Europa und den USA.Das DLA Piper Team unter der Federführung von Partner Andreas Füchsel (Private Equity/M&A) bestand weiterhin aus Partner Semin O (Litigation & Regulatory), Counsel Kaja Herrmann (Arbeitsrecht), Senior Associate Philipp Groll (Private Equity/M&A) sowie den Associates Alexander Rösch (Litigation & Regulatory), Johannes Klug (Arbeitsrecht, alle Frankfurt) und Jessica Herrmann (Corporate, München).Über DLA PiperDLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Afrika, Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika zu den weltweit führenden Wirtschaftskanzleien. In Deutschland ist DLA Piper an den Standorten Frankfurt, Hamburg, Köln und München mit mehr als 240 Anwältinnen und Anwälten vertreten. In bestimmten Jurisdiktionen können diese Informationen als Anwaltswerbung angesehen werden. Weitere Informationen unter: www.dlapiper.comKontaktRolf Kopel, Senior PR & Communications Manager, DLA PiperTel.: +49 69 271 33 368 oder E-Mail: rolf.kopel@dlapiper.comAnn-Christin Schiller, PR & Communications Coordinator, DLA PiperTel.: +49 69 271 33 374 oder E-Mail: ann-christin.schiller@dlapiper.com

02.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de