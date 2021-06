Hamburg (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Monaten ist die Inflation unter anderem in den USA und der Eurozone kräftig gestiegen, gefolgt von den Inflationserwartungen (gemessen mit den fünf Jahre/ fünf Jahre Inflationsswaps), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Überrascht worden seien die Märkte insbesondere durch den kräftigen Anstieg der US-Inflationsrate, die im April auf 4,2% YoY gestiegen sei. In der Eurozone sei der Inflationsanstieg weniger ausgeprägt (April: 1,6%). Neben der US-Regierung, die ein nach Meinung einiger Ökonomen unnötig umfangreiches Konjunkturprogramm geschnürt habe, stehe die FED in der Kritik: Sie erkenne nicht die Überhitzungsgefahren und halte die Inflation für ein transitorisches Phänomen. Dies berge die Gefahr, dass man irgendwann in den nächsten Monaten umso stärker den Leitzins erhöhen müsse, was dann wiederum eine Rezession zur Folge hätte. Dieses Risiko bestehe und daher müssten die Inflationserwartungen besonders sorgfältig beobachtet werden. Noch sei man in einem Bereich, der nach Erachten der Analysten nicht beunruhigend sei. ...

