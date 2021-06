Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken stehen weiterhin im Fokus und in der Eurozone gilt dies insbesondere im Hinblick auf die Ratssitzung in der kommenden Woche, so die Analysten der Helaba.Eine Straffung der Zügel werde es wohl nicht geben, nachdem EZB-Vertreter mehrheitlich die Inflationsgefahren relativiert hätten. Zuletzt sei vereinzelt sogar auf die erhöhten Renditen hingewiesen worden, was ein Hinweis auf die Beibehaltung der hohen PEPP-Käufe sein könnte. ...

