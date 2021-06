Frankfurt (www.fondscheck.de) - Legal & General Investment Management erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett um einen Sektor-ETF, so die Deutsche Börse AG.Mit dem L&G Digital Payments UCITS ETF (ISIN IE00BF92J153/ WKN A2H5GM) bekämen Anleger erstmals Zugang zu den 20 größten Unternehmen weltweit, die in der Wertschöpfungskette mobiler und digitaler Zahlungsmittel tätig seien. Hierzu würden Anbieter von Kredit- und Debitkarten, kartenlose Zahlungsdienstleister oder Unternehmen zählen, die sich um die Verarbeitung und Prozessierung der Zahlungen im Onlinehandel kümmern würden. Die im Index enthaltenen Unternehmen seien am Tag der Anpassung gleich gewichtet. ...

