Der Euro hat am Mittwoch im frühen europäischen Handel weiterhin über der Marke von 1,22 US-Dollar tendiert. Gegen 8.45 Uhr wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,2208 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom gestern Abend gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2225 (Montag: 1,2201) Dollar festgesetzt. Datenseitig dürfte sich der ...

