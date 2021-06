Hier erfahren Sie, was Sie am Mittwoch, den 2. Juni, wissen müssen: Der US-Dollar hat nach positiven US-Daten und trotz dovisher Fed-Kommentare an Boden gewonnen. Öl profitiert von Gerüchten über eine höhere Nachfrage, der Aussie wird von Nachrichten über einen Lockdown erschüttert und der Goldpreis rutscht unter die Marke von 1.900 $. Das Tauziehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...