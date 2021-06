Frankfurt am Main (ots) - "Dialog ist Gold." - unter diesem Claim hat der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) nun ergänzend zu seiner bestehenden Webpräsenz eine neue Microsite in einem frischen Design in Betrieb genommen. Mit dem neuen Auftritt stellt der DDV sich selbst kurz und prägnant vor und unterstreicht sein Selbstverständnis als den wichtigsten Branchenverband für Data Driven Marketing. Darüber hinaus gibt die Microsite Auskunft über die wichtigsten Vorteile einer Mitgliedschaft im DDV."DDV-Mitglieder sind mit unserer Webseite bestens vertraut. Uns haben aber auch Stimmen von Nicht-Mitgliedern erreicht, die nicht auf Anhieb die wichtigsten Informationen zum DDV gefunden haben. Für all diejenigen, haben wir nun eine Microsite entwickelt, die deutlich macht, wofür der DDV steht und weshalb es sich lohnt, als Mitglied dabei zu sein", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche.Die neue Microsite ist unter der URL https://www.ddv.de/dialog-ist-gold erreichbar und lädt Interessierte dazu ein, mit dem DDV in einen persönlichen Dialog zu treten und sich über eine Mitgliedschaft zu informieren.Pressekontakt:Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/4930749