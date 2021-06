Das Vorstandsmitglied der Lufthansa, Harry Hohmeister, hat für gute Laune bei den Anlegern gesorgt. Er erwartet für Juli und August eine starke Steigerung der Nachfrage. 50 zusätzliche Flugzeuge sollen dafür reaktiviert werden. Beflügelt von dieser Nachricht generierte der Titel am Dienstag ein neues Kaufsignal.Seitdem die Lufthansa-Aktie am 1. März ein neues 52-Wochen-Hoch bei 12,96 Euro markiert hatte, konsolidierte sie in Form eines abfallenden Keils. Nach einem starken Kursrutscher vor knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...