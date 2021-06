Die Aktien von CTS Eventim, einem Ticketverkäufer in der Unterhaltungsbranche, konnten am Vortag kräftig ansteigen und bewegen sich aktuell im Bereich von 57,00 Euro. Die Long-Position ist gut im Plus. Der Stopp wird auf 56,70 Euro hochgezogen. Solange die Aktien von CTS Eventim über dem 10er-EMA verlaufen, ist kurzfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Kursrücksetzer würden sich im Bereich des 10er-EMA ...

