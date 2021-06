Die am 26. Mai 2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN UD7Z06 auf eine steigende Aktie von Vonovia zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 1. Juni 2021 zum Geldkurs von 0,46 Euro und lag mit 156 Prozent über dem Einstiegskurs. Nachdem das Risiko in diesem Papier größer ist als normal, empfiehlt sich auf jeden Fall eine Gewinnmitnahme (Quelle: www.tradesignalonline.com) Urheberrecht / Bildmaterial: Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern: www.fotolia.de ...

