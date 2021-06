Nach mehr als einem Jahr coronabedingten Stillstands hat am Dienstag wieder der Flug- und Passagierbetrieb am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens begonnen. 48 Airlines kehren in ihr Stamm-Terminal zurück. Noch hält sich der Andrang der Reisenden in Grenzen. Doch die Buchungszahlen für den Sommer zeigen: Das kommt noch mehr. Derweil segneten die Aktionäre auf der Fraport-Hauptversammlung wichtige Weichenstellungen ab. Die Fraport-Aktionäre haben dem Konzern grünes Licht für eine mögliche Kapitalerhöhung ...

