Sie leitet ab August die Geschäfte der BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria. Die 42-Jährige arbeitet seit 2002 in der BP-Gruppe und ist auch in der Geschäftsführung der Castrol Österreich Lubricants GmbH. Milchram-Pinter übernimmt die Geschäftsführung von BP in Österreich von Gerlinde Hofer (57), die das Unternehmen nach 38 Jahren verlasse, teilte BP am Mittwoch mit.(Schluss) gru/bel(APA)

