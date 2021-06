CEO Felix Grawert sorgte bei der virtuellen Jahreshauptversammlung am 19. Mai für euphorische Stimmung. "Wir sind in einer so starken Position wie seit Jahren nicht mehr", tönte er. Das Aachener Unternehmen Aixtron (WKN: A3H3MC) legte zuletzt zweistellige Wachstumsraten vor. An der Börse kommt die Aktie gut an. Innerhalb der letzten zwölf Monate kletterte der Kurs um 74 % auf aktuell 17,28 (Stand: 2. Juni 2021). Ist das noch eine gute Einstiegschance? Aixtron hat die Produktpalette clever ausgebaut ...

